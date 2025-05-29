«Певица деградирует и опускается»: что не так с нарядом Глюкозы на концерте в Питере
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Певица Глюкоза впервые за долгое время выступила в клубе Санкт-Петербурга. Артистка привлекла внимание не только новыми песнями, но и имиджем. Она вышла на сцену в гетрах в синюю полоску, коротких кожаных шортах, корсете и розовом топе. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что наряд певицы говорит о ее распущенности и игнорировании социальных норм. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Ошейники, пояса, наручники с шипами, куртки-косухи с металлическими блочками, шипами, кожаные шорты, мини-юбки – все это признаки молодежных стилей рок, панк, металл, гранж… Использование певицей стилистики гранж отражает ее желание нравится молодежи, которая приветствует эти стили. Общее настроение такой стилистики одежды – депрессивное и мрачное, но одновременно – бунтарское, подчеркивающее желание носящего идти против норм, устоев, правил… Сама атмосфера ночного клуба ассоциируется у большинства людей не только с вседозволенностью, но и с увлечением запрещенными веществами, под воздействием которых можно позволить себе что угодно. У публики совершенно закономерно возникают вопросы о психическом здоровье артистки и возможных злоупотреблениях этими самыми веществами», — высказалась Надежда.
По словам эксперта, сценический наряд певицы говорит о ее раскрепощенности и распущенности, непонимании и неприятии границ и норм, игнорировании социальных правил поведения. Вероятно, это является следствием специфики самого заведения, в котором был концерт.
«На сцене возможно было бы появляться в самых экстравагантных дизайнерских нарядах. Подобным имиджем и репертуаром певица несет моральное разложение, пропагандирует различные виды зависимости. Очевидно, что общество как-то должно регулировать эти вопросы… Нет ничего хорошего, что в наше время в принципе можно появляться на людях в таком виде. В данном случае мы имеем дело с серьезной деформацией личности, и рассуждать, как можно было бы одеться под изменившуюся внешность уже не приходится. Совершенно очевидно, что певица деградирует, опускается, напрашивается мысль, что человек часто находится в измененном состоянии рассудка...», — резюмировала Коробцева.
Коробцева Надежда