«Певица деградирует и опускается»: что не так с нарядом Глюкозы на концерте в Питере

Певица Глюкоза впервые за долгое время выступила в клубе Санкт-Петербурга. Артистка привлекла внимание не только новыми песнями, но и имиджем. Она вышла на сцену в гетрах в синюю полоску, коротких кожаных шортах, корсете и розовом топе. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что наряд певицы говорит о ее распущенности и игнорировании социальных норм. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Ошейники, пояса, наручники с шипами, куртки-косухи с металлическими блочками, шипами, кожаные шорты, мини-юбки – все это признаки молодежных стилей рок, панк, металл, гранж… Использование певицей стилистики гранж отражает ее желание нравится молодежи, которая приветствует эти стили. Общее настроение такой стилистики одежды – депрессивное и мрачное, но одновременно – бунтарское, подчеркивающее желание носящего идти против норм, устоев, правил… Сама атмосфера ночного клуба ассоциируется у большинства людей не только с вседозволенностью, но и с увлечением запрещенными веществами, под воздействием которых можно позволить себе что угодно. У публики совершенно закономерно возникают вопросы о психическом здоровье артистки и возможных злоупотреблениях этими самыми веществами», — высказалась Надежда.

По словам эксперта, сценический наряд певицы говорит о ее раскрепощенности и распущенности, непонимании и неприятии границ и норм, игнорировании социальных правил поведения. Вероятно, это является следствием специфики самого заведения, в котором был концерт.