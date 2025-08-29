«Первое, что сказал папа: „Ого, какая ты худая!“»: дочь Глюкозы преобразилась после участия в реалити-шоу

Дочь певицы Глюкозы, выпускающая песни под псевдонимом Рей, покинула реалити-шоу «Выживалити». Девушка призналась, что участие давалось ей тяжело. Она даже похудела на 6 кг, пока находилась не необитаемом острове. Об этом она рассказала StarHit.

Для 18-летней Рей это был первый опыт участия в подобных проектах, поэтому перед съемками звездная мама давала ей наставления. Глюкоза делилась, что всегда нужно хорошо выглядеть в кадре. Однако в условиях выживания у Рей это не всегда получалось.

«Там все плохо, уже после первого испытания у меня образовался огромный колтун в волосах. <…> Еще мама очень переживала из-за жары, потому что я ее тяжело переношу. Переживала, что я без телефона», — рассказала девушка.

Из-за быстрого проигрыша в шоу Рей не переживает. Она призналась, что была рада вернуться домой. По ее словам, она и не стремилась к выигрышу. Но шоу дало ей опыт, а также помогло похудеть.

«Первое, что сказал мой папа: „Ого, какая ты худая!“. За тот короткий период, который я провела на шоу, я потеряла 6 кг!» — заявила Рей.

Кроме того, благодаря проекту у нее появилась подруга. Дочь Глюкозы познакомилась с наследницей Даны Борисовой, и теперь девушки поддерживают общение.

Ранее муж Глюкозы задолжал ФНС почти 15 млн рублей.