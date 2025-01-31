В Сети раскритиковали Алексея Чумакова за объятия с певицей Элиной Чагой. Ролик артистов появился в личном блоге Элины.

Чага показала видео, на котором она танцует и поет с Чумаковым. Алексей без стеснения обнимал коллегу за талию и прижимал к себе, чем разозлил россиян. Они посчитали, что артист ведет себя некорректно по отношению к Юлии Ковальчук, родившей ему дочек.

«Что-то подсказывает мне, что его жене это покажется не очень веселым. Где-то заплакала Ковальчук. Зачем вообще публиковать такие видео?! Алексей женат, между прочим!» — написали подписчики.

Однако были и те, кто заступился за певца. Они указали, что Чумаков приобнял коллегу только для совместного выступления.

«Послушайте, это ведь творческий момент. Нормально, когда артисты на сцене могут приобнять друг друга… Алексей — артист в первую очередь, он взаимодействует с людьми, которые находятся рядом с ним. Вот и все», — высказались поклонники Чумакова.

Отметим, что сам артист не отреагировал на нападки.

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