Режиссер Сарик Андреасян ответил на обвинения в том, что все время снимает жену Моряк в главных ролях

Режиссер Сарик Андреасян отреагировал на критику в свой адрес. Хейтеры обвинили его в кумовстве, мол, он работает только с братом и снимает всегда в главных ролях свою жену Лизу Моряк. Однако сам кинематографист не видит в этом ничего плохого.

По мнению Сарика, люди негативно высказываются в его адрес, так как сами хуже него. Режиссер пожалел ненавистников, ведь у них нет талантливых родственников, с которыми можно сотрудничать.

«Я не могу подарить другим людям братьев, талантливых жен, поэтому эту обиду вылечить не могу. Поэтому им просто надо принять, что я лучше», - заявил постановщик в шоу «Миллион вопросов» на канале ТНТ.

Кроме того, Сарик ответил и критикующим его коллегам, которые считают, что он снимает кино только ради «зрительского рубля».

«Я думаю, что они все борются [за деньги зрителей], просто в отличие от меня, у них не получается. В этом вся история», - отметил Андреасян.

Ранее Сарик Андреасян раскрыл причину конфликтов с Николаем Картозией.