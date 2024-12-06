«Есть принципиальные позиции»: Чумаков раскрыл пункт в райдере, приводящий организаторов к истерике

Певец Алексей Чумаков раскрыл, что входит в его райдер. По его признанию, там есть одна позиция, из-за которой часто истерят организаторы. А именно — цветок, которого не существует.

Чумаков отметил, что специально выдумал сорт растения и включил его в свои требования. Это нужно для того, чтобы понимать — читали его райдер или нет. Однако многие организаторы оказываются шокированы, когда изучают список.

«Начинают истерить, говорить: „А что это за цветок? Мы не можем его найти. Может, какой-то другой цветок“. Чтобы зритель не мучился, слушая мой концерт, есть определенные принципиальные позиции. И не все организаторы, к сожалению, готовы вникать в это», — поделился Алексей с Пятым каналом.

К слову, Чумаков далеко не единственный, кто устраивает такие проверки организаторам. Например, у рэпера Сереги был указан розовый слон в натуральную величину из плюша.

Но в общем и целом российские звезды уже все реже включают в райдер сумасшедшие требования вроде ванны с шампанским. Об этом рассказывала продюсер Лина Арифулина. По ее словам, сейчас артисты добавляют только те позиции, которые необходимы для их комфорта.

Ранее стало известно, сколько Алексей Чумаков просит за выступление на новогоднем корпоративе.