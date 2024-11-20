В Сети отметили сходство старшей дочки Веры Брежневой с певицей на новых фото. Соня Киперман восхитила снимками в купальнике в личном блоге.

Старшая дочка Веры Брежневой уже много лет проживает в США. Там она получила образование, а теперь строит карьеру модели. В личном блоге девушка нередко делится модными снимками и показывает себя в купальнике. Посмотрев на новые фото Сони, подписчики восхитились ее внешностью и отметили их сходство с певицей.

«Очень красивая девушка! Похожа на Веру! Соня, ты становишься все прекраснее», — написали фолловеры.

К слову, дочь Веры никак не отреагировала на комментарии.

Напомним, что Брежнева родила старшую дочь от Виталия Войченко, с которым жила в гражданском браке. Спустя время пара рассталась, Вера встретила бизнесмена Михаила Кипермана. Мужчина дал Соне свою фамилию и воспитал как родную дочь.

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