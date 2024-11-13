34-летняя Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения
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Известная телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Артистка снялась на пляже в Абу-Даби.
«Даже в командировках я не забываю о тренировках, чтобы тело было в форме, о которой мечтала. Наконец-то намечтала, ну и немного натрудила», — поделилась Тодоренко.
Поклонники телеведущей поспешили оценить ее фигуру в комментариях: «Браво», «Какая стройная», «Вы моя мотивация», «Хорошо потрудилась! Очень красивая», «Огонь».
Регина Тодоренко 25 июля 2018 года сообщила о своей помолвке с певцом Владом Топаловым. 25 октября 2018 года влюбленные официально узаконили свои отношения. 5 декабря 2018 года у пары родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом. 3 июля 2019 года у звездных супругов прошла свадебная церемония в Сорренто, Италия.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко отказалась от личной жизни ради детей.
Также сообщалось, что 5-летний сын Регины Тодоренко получил серьезную травму.