34-летняя Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения

Артистка снялась на пляже в Абу-Даби.

«Даже в командировках я не забываю о тренировках, чтобы тело было в форме, о которой мечтала. Наконец-то намечтала, ну и немного натрудила», — поделилась Тодоренко.

Поклонники телеведущей поспешили оценить ее фигуру в комментариях: «Браво», «Какая стройная», «Вы моя мотивация», «Хорошо потрудилась! Очень красивая», «Огонь».

Регина Тодоренко 25 июля 2018 года сообщила о своей помолвке с певцом Владом Топаловым. 25 октября 2018 года влюбленные официально узаконили свои отношения. 5 декабря 2018 года у пары родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом. 3 июля 2019 года у звездных супругов прошла свадебная церемония в Сорренто, Италия.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко отказалась от личной жизни ради детей.

Также сообщалось, что 5-летний сын Регины Тодоренко получил серьезную травму.