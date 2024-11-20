НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 ноября 2024, 13:11
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«Весь брак по расчету»: Ирина Хакамада показала редкое архивное фото с родителями

Ирина Хакамада показала редкое фото с родителями и рассказала о браке по расчету.
«Весь брак по расчету»: Ирина Хакамада показала редкое архивное фото с родителями

© Starface.ru

Экс-политик и лайф-коуч Ирина Хакамада показала в своем блоге редкий снимок с родителями и призналась, что их брак был заключен по расчету.

«Мои родители не были счастливыми людьми. Мама не была счастлива по-женски. Муж не любил и изменял. Весь брак по расчету, чтобы отец получил гражданство», - разоткровенничалась Хакамада.

Она также пояснила, что отец всю жизнь любил первую жену, с которой пришлось развестись. При этом Хакамада подчеркнула, что прошлое нельзя изменить, но каждый сам выбирает свое будущее.

«Обижаться, держать злость и повторять модель поведения или самому строить свою реальность», — высказалась лайф-коуч.

«Весь брак по расчету»: Ирина Хакамада показала редкое архивное фото с родителями

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мама Хакамады Нина Синельникова преподавала русский и английский языки в Хабаровске. А ее отец Муцуо Хакамада попал в СССР во время советско-японской войны.

Ранее Ирина Хакамада сообщила, что покинула Россию и отправилась на отдых в Турцию.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ирина Хакамада
семья
родители