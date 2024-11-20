«Весь брак по расчету»: Ирина Хакамада показала редкое архивное фото с родителями

Экс-политик и лайф-коуч Ирина Хакамада показала в своем блоге редкий снимок с родителями и призналась, что их брак был заключен по расчету.

«Мои родители не были счастливыми людьми. Мама не была счастлива по-женски. Муж не любил и изменял. Весь брак по расчету, чтобы отец получил гражданство», - разоткровенничалась Хакамада.

Она также пояснила, что отец всю жизнь любил первую жену, с которой пришлось развестись. При этом Хакамада подчеркнула, что прошлое нельзя изменить, но каждый сам выбирает свое будущее.

«Обижаться, держать злость и повторять модель поведения или самому строить свою реальность», — высказалась лайф-коуч.