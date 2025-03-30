«В сердечко попадаешь»: Павел Прилучный удивил жену, устроив неожиданный сюрприз в Сочи

Зепюр Брутян нежно обратилась к Павлу Прилучному после его сюрприза. Будучи в Сочи на съемках нового сезона «Мажора», актер решил устроить романтический вечер со своей женой: он отвел ее на сольный концерт Басты.

Зепюр призналась, что она осталась в восторге от подарка мужа. Девушка опубликовала видео с концерта рэпера, где они в обнимку со своим мужем пели все песни любимого артиста. Актриса не стала скрывать, что очень хотела попасть на выступление Басты, но из-за работы мужа это было маловероятно. Однако Павел все же порадовал свою избранницу.

Брутян публично обратилась к Прилучному и поблагодарила его за время, проведенное вместе. По словам Зепюр, Павел всегда находит возможность побыть с семьей, даже несмотря на плотный рабочий график.

«Любимый, несмотря на то, что ты много работаешь, ты успеваешь всё! Дарить своей семье эмоции — это очень ценно! Люблю тебя безумно! Спасибо за сюрприз! Ты всегда прямо в сердечко попадаешь», — трогательно высказалась актриса в сторону супруга.

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Также сообщалось, что суд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам на содержание детей.