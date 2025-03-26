Суд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам на содержание детей

Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам на содержание детей от Агаты Муцениеце. Звезда «Мажора» вернется к прежним выплатам, которые были назначены после развода. Об этом сообщает StarHit.

Представитель Прилучного после заседания суда пообщалась с журналистами и заверила, что решение было отменено не в связи с тем, что Тимофей теперь живет с отцом. Были другие основания.

«Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно. <…> Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», - заявила представитель Павла.

Напомним, что с конца прошлого года Тимофей живет с отцом, а не с матерью. Это было решение самого мальчика, причины которого неизвестны. Агата признавалась, что тяжело переживает разлуку с сыном. А бабушка школьника делилась подозрениями, что его настраивает против семьи сам Прилучный.

Ранее Агата Муцениеце вышла в свет с Петром Дрангой.