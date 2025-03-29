«Даже Мию не отпустила на день рождения к Тимофею»: Агата Муцениеце препятствует общению сына с сестрой

Агата Муцениеце пытается «обелиться» на фоне судебных разбирательств с бывшим мужем по вопросам общего сына. В беседе с Woman.ru адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что актриса не только не выходит на связь с Тимофеем, но и препятствует его общению с сестрой.

По словам юриста, Агата Муцениеце, которая обвиняет экс-супруга в препятствовании ее общению с сыном, сама практически не участвует в жизни Тимофея. Актриса якобы игнорировала звонки и сообщения ребенка, который сам не раз пытался с ней связаться. Более того, Оксана Даниелова утверждает, что звезда сериала «Закрытая школа» даже не отпустила дочь Мию на день рождения брата.

«Она не ответила, не выходила на связь. Но транслирует все под другим соусом. Даже Мию не отпустила на день рождения к Тимофею. Тимофей тоже сильно не настаивает на общении: один раз написал, один раз позвонил и, не получив обратной реакции, пресек все попытки», — сообщила адвокат Павла Прилучного.

При этом Павел Прилучный спокоен за дочь и не собирается забирать ее к себе. Оксана Даниелова отметила: «Если бы ребенок был чем-то обеспокоен и сказал об этом отцу, он бы, безусловно, отреагировал».

Напомним, согласно решению суда, 12-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного должен жить с матерью. Однако, по словам актрисы, Тимофей отказался к ней возвращаться, и они не виделись с августа 2024 года. Артистка также утверждала, что мальчик избегает общения с ней, и она считает бывшего мужа причастным к этому. 28 марта экс-супруги вновь встретились в суде по вопросу места жительства сына. Защита актрисы запросила повторный опрос ребенка, чтобы выяснить, с кем из родителей он хотел бы остаться.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Агаты Муцениеце рассказала, как Павел Прилучный изолировал сына от общения с матерью.