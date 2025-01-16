В семье Татьяны Васильевой скандал: что не поделили родственники актрисы

Беременная невестка Татьяны Васильевой заявила, что муж хочет с ней развестись. Мария раскрыла подробности семейной жизни в соцсети.

Невестка Васильевой не скрывает, что 28 неделя беременности проходит нелегко. Она считает себя толстой и нервной. Из-за этого ей кажется, что супруг хочет с ней развестись.

«Я знаю, что ты хочешь со мной разводиться! Потому что я нервная, толстая и беременная. Но ты не можешь развестись, потому что тебя не разведут. Потому что я беременна. Это незаконно. А потом ты со мной разведешься. Как только я рожу, то разведешься», — высказалась со слезами на глазах Мария.

Супруг попытался ее утешить, заявив, что не хочет разводиться. Однако Мария не поверила ему, продолжая лить слезы. Тогда сын Васильевой решил успокоить жену, предложив ей любимый пончик.

«Машенька, успокойся, пожалуйста. Хочешь, я тебе твой пончик куплю?» — заявил он.

Отметим, что сама Васильева не комментировала проблемы в семье сына.

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