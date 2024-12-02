«Как непривычно»: сын Татьяны Васильевой с беременной женой раскрыли пол будущего ребенка

Сын Татьяны Васильевой и его беременная жена устроили гендер-пати и раскрыли пол будущего ребенка. Актриса Мария Васильева поделилась кадрами с семейного праздника в соцсети.

Филипп Васильев вместе с супругой, детьми и другом семьи узнали пол будущего ребенка, устроив гендер-пати на улице с баллоном с цветным дымом. Жена актера заявила, что они ждут сына.

«У нас будет… мальчик! Как непривычно говорить это. Сынок, мы очень ждем тебя! Обещаю, с нами будет весело», — написала Мария Васильева.

Напомним, Филипп Васильев женился на своей возлюбленной Марии Болонкиной в 2016 году. У пары есть две дочери — Мирра, которая родилась в том же году, и двухлетняя Сарра. Недавно супруга актера сообщила ему, что он станет отцом в пятый раз. У сына Татьяны Васильевой также есть двое сыновей от брака с Анастасией Бегуновой.

Жена сына артистки признавалась, что у нее сложились теплые отношения с сыновьями супруга. Татьяна Васильева публично назвала невестку «золотой женщиной», нашедшей контакт с детьми ее сына.

Ранее мы писали о том, что дочь Татьяны Васильевой Елизавета Мартиросян стала мамой во второй раз. В семье актрисы родился мальчик, которого назвали Леонидом.