В Санкт-Петербурге выступили против отмены концерта певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщает «Абзац».

Концерты Кристины Орбакайте массово отменяются в городах России. Известно, что в марте 2024 года у нее запланировано выступление в Санкт-Петербурге. Несмотря на положение Кристины, депутат Константин Чебыкин заявил: причин для отмены концерта нет.

Константин считает, что родство с Аллой Пугачевой не должно мешать карьере Орбакайте. «Она где-то высказывала свою гражданскую позицию? У нас в США не только она улетела», — высказался депутат.

Константин отметил, что у россиян нет фактов, подтверждающих вину певицы. По его мнению, Кристина имеет право хранить молчание о своей политической позиции.

Ранее продюсер Леонид Дзюник призвал прекратить травлю певицы Кристины Орбакайте. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что клиника хирурга Тимура Хайдарова продолжит работать после проверки Росздравнадзора.