«Не надо устраивать травлю»: продюсер заступился за Орбакайте на фоне отмены ее концертов в РФ

Продюсер Леонид Дзюник призвал прекратить травлю певицы Кристины Орбакайте. По его мнению, она не заслужила того, чтобы ее концерты отменяли в России, ведь она не сделала ничего плохого.

В последнее время все чаще стали срываться выступления дочери Аллы Пугачевой в регионах страны. При этом организаторы не называют причину, по которой артистка не может выйти на сцену. Многие связывают это с поведением матери Кристины и ее отчима, а также тем, что она довольно часто ездит за границу.

Недавно музыкант Юрий Лоза заявил, что россияне ничего не потеряли от отмены концентров Орбакайте. Однако с ним не согласился экс-продюсер группы «Тату». По его мнению, вся эта ситуация в первую очередь «бьет» по обычным людям, которые заплатили деньги и не получили шоу. А ведь, как он считает, все это можно назвать обыкновенной травлей вокалистки.

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала в Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?<...> Если человек не может это делать, не надо устраивать травлю», - высказался Дзюник в беседе с NEWS.ru.

Ранее концерт Кристины Орбакайте был отменен во Владивостоке.