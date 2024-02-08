Клиника хирурга Тимура Хайдарова продолжит работать после проверки Росздравнадзора. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения закончила проверку клиники Тимура Хайдарова. По ее итогам было сделано заключение о том, что деятельность учреждения не будет приостановлена.

По словам Тимура, во время проверки были выявлены «незначительные нарушения». Однако хирург заверил, что в скором времени они будут устранены. Кроме того, он отметил, что не боялся визита РЗН, поскольку он работает «по закону».

«Я вообще не понимаю такого пристального внимания к проверке именно нашей клиники. Сотрудники РЗН делают свою работу и проверяют множество учреждений», — высказался Тимур.

Ранее мы писали о том, что пластический хирург Тимур Хайдаров спас жизнь пассажирке рейса Дубай — Москва. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что особенная дочь певца Данко находится в реанимации.