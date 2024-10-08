Опубликовано 08 октября 2024, 13:451 мин.
В Санкт-Петербурге отменили концерт Ирины Понаровской из-за смерти сына
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
В Санкт-Петербурге отменили концерт Ирины Понаровской из-за смерти сына. Об этом сообщает Фонтанка.
30 октября в Санкт-Петербурге был запланирован концерт Понаровской, однако мероприятие пришлось отменить «в связи с личной трагедией артистки»: в этот день исполнится 40 дней с момента смерти ее единственного сына. Наследник Ирины ушел из жизни 20 сентября.
«Отмена концерта в связи с личной трагедией артистки», — пишет источник.
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