В Санкт-Петербурге отменили концерт Ирины Понаровской из-за смерти сына. Об этом сообщает Фонтанка.

30 октября в Санкт-Петербурге был запланирован концерт Понаровской, однако мероприятие пришлось отменить «в связи с личной трагедией артистки»: в этот день исполнится 40 дней с момента смерти ее единственного сына. Наследник Ирины ушел из жизни 20 сентября.

«Отмена концерта в связи с личной трагедией артистки», — пишет источник.

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