Татьяна Навка заявила о «смешанных эмоциях» после съемок в «Ледниковом периоде». Олимпийская чемпионка рассказала, как прошел съемочный день в соцсети.

В Москве начались съемки нового сезона «Ледникового периода». К работе над проектом приступили Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Татьяна Навка. Раньше Навка выходила на лед как участница проекта, но в этот раз она заняла судейское кресло. Для съемок спортсменка выбрала черно-золотую блузку, брюки и сделала нюдовый макияж.

Татьяна назвала судейство сложным занятием, во время которого у нее возникли «смешанные эмоции».

«Судейство на самом деле — сложное и тяжкое занятие, но проект я люблю всем сердцем, поэтому эмоции смешанные, но чувствую, что этот сезон точно будет особенным! Во-первых, потому что ни один сезон не похож на предыдущий, а во-вторых, изменения коснулись и участников проекта, так что встречайте обновлённый «Ледниковый период. Народный»!» — написала Навка.

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