Появилась новая версия о причине смерти единственного сына Ирины Понаровской

Артистка Анна Калашникова высказалась о смерти единственного сына певицы Ирины Понаровской и озвучила новую версию о причине его преждевременной кончины. По ее словам, Энтони увлекался закаливанием. Причем нетрадиционным.

Анна призналась, что была подругой Энтони, поэтому ей известно, как он пытался поднимать свой иммунитет. Один из способов, по мнению блогерши, и мог привести к смерти молодого мужчины.

«Он увлекался не простой закалкой. Не просто контрастный душ какой-то. У него целая технология была: кипяток, еще что-то и еще что-то. Это страшно», - рассказала Калашникова в проекте «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Также блогерша напомнила, что Энтони нашли мертвым в душе, и это только подтверждает ее версию. Впрочем, как уточнила Анна, истинная причина смерти станет известна позже.

Калашникова призналась, что в последнее время редко виделась с Энтони. По ее словам, он сидел дома, так как у него была «небольшая творческая депрессия».

О смерти сына Понаровской стало известно 20 сентября. Мужчина скончался в возрасте 39 лет. Предварительно, он умер от сердечной недостаточности.

Ранее приемная дочь Ирины Понаровской объяснила, почему не пришла на похороны сына певицы.