В российском городе отменили концерт Кристины Орбакайте
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В Улан-Удэ отменен концерт российской певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.
В заявлении министерства сказано, что артистка не входит в список иностранных агентов и ее деятельность на территории России не запрещена, однако при принятии решения учитывалось мнение граждан и общественных организаций.
Причиной недовольства стала неопределенная позиция звезды по вопросу СВО. Общественники требуют, чтобы исполнительница публично высказала свое мнение.
Уточняется, что выступление Орбакайте должно было состояться в Физкультурно-спортивном комплексе 13 марта текущего года.
Ранее Кристина Орбакайте решила публично поздравить супруга с 20-летней годовщиной.
Также модель Алена Кравец поделилась мнением, что Орбакайте вернулась в Россию из-за сильной нужды.