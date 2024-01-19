В российском городе отменили концерт Кристины Орбакайте

В Улан-Удэ отменен концерт российской певицы Кристины Орбакайте. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.

В заявлении министерства сказано, что артистка не входит в список иностранных агентов и ее деятельность на территории России не запрещена, однако при принятии решения учитывалось мнение граждан и общественных организаций.

Причиной недовольства стала неопределенная позиция звезды по вопросу СВО. Общественники требуют, чтобы исполнительница публично высказала свое мнение.

Уточняется, что выступление Орбакайте должно было состояться в Физкультурно-спортивном комплексе 13 марта текущего года.

Ранее Кристина Орбакайте решила публично поздравить супруга с 20-летней годовщиной.

Также модель Алена Кравец поделилась мнением, что Орбакайте вернулась в Россию из-за сильной нужды.