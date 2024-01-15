«Поедет зарабатывать на россиянах»: что вынудило певицу Кристину Орбакайте вернуться в Россию

Певица Кристина Орбакайте вернулась из Америки в Россию и начала активно выступать на сцене. Весной она отправится в тур по городам страны. Певица, модель Алена Кравец объяснила, зачем артистка приехала на Родину.

Кравец уверена: Орбакайте вернулась в Россию ради заработков. Модель предполагает, что материальное положение певицы серьезно ухудшилось, поэтому она вынуждена давать концерты из-за крайней нужды, считает она.

«А голод, как известно, не тетка, пирожка не поднесет. И тут уж забыта принципиальность. Живущая в Америке Орбакайте поедет зарабатывать на россиянах», — цитирует модель «Утро.ру».

Кравец считает, что в скором времени необходимость подзаработать приведет в Москву и Аллу Пугачеву, которая празднует 75-летний юбилей в апреле этого года. Примадонна ранее обещала на свое 70-летие «вернуться с программой романсов».

Напомним, Орбакайте вернулась в Москву после долгого отсутствия и сразу стала посещать светские мероприятия. Одно из них — премия телеканала о моде, на которой она забрала сразу две статуэтки. На это событие отреагировал депутат Виталий Милонов.