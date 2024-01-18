Кристина Орбакайте и ее муж отметили годовщину отношений

Певица Кристина Орбакайте решила публично поздравить мужа с 20-летней годовщиной. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В январе в семье Кристины проходит череда праздников. Сперва ее супруг отметил 46-летие. Затем Кристина Орбакайте и Михаил Земцов отпраздновали годовщину отношений. В честь этого события певица трогательно обратилась к избраннику. В соцсети она опубликовала фото с Михаилом и лаконично его подписала: «20 лет!». В конце высказывания Орбакайте поставила смайлик в виде красного сердца.

Напомним, что артистка уже много лет живет на две страны. В США у нее имеется недвижимость, в которой обосновалось все ее семейство. А в Россию Кристина приезжает на заработки: здесь она снимается в рекламе, участвует в концертах и посещает мероприятия.

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