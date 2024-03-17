В Воронеже отменили концерт певца Александра Малинина. Об этом сообщает aif.ru.

Проблемы с проведением запланированных концертов у Александра Малинина не прекращаются. Так, в феврале 2024 года депутаты Саратова призвали отменить выступление артиста из-за того, что он, якобы, постоянно проживает в Германии, а в Россию прилетает лишь на заработки. Однако тогда концерт Малинину все же удалось отстоять.

А вот в Воронеже выступление Александра Малинина отменили. Запланированный на 22 апреля концерт должен был пройти в Воронежском концертном зале.

«Уважаемые зрители! Концерт Александра Малинина отменён. Возврат билетов производится в местах их приобретения», — сказано в сообщении пресс-службы зала.

Отметим, что сам Малинин опровергал информацию о том, что он живет в Германии. Однако обращаться в правоохранительные органы с жалобой на чиновников музыкант отказался.

Ранее мы писали о том, что в Перми объяснили, почему концерт Александра Малинина не отменят.