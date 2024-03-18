«Биться головой об стену»: концерт Рубальской с участием звезд обернулся слезами певицы

Певица Анастасия Спиридонова ушла в слезах с концерта поэтессы Ларисы Рубальской в Москве из-за фонограммы. Девушка пожаловалась, что хотела петь вживую, но ей включили записанный голос. Об этом сообщает mk.ru.

Вечер был наполнен выступлениями приглашенных звезд, и одним из главных моментов стало исполнение хита «Транзитный пассажир», которую поэтесса доверила Анастасии Спиридоновой.

Анастасия, известная участница шоу «Голос», впервые исполнила эту песню несколько лет назад на телевизионном проекте, и ее выступление было настолько проникновенным, что многие зрители не могли сдержать слез. На концерте Рубальской ожидалось, что Спиридонова также продемонстрирует свое вокальное мастерство, исполнив «Транзит» живьем. Однако, когда она начала петь, обнаружилось, что ее голос уже звучит из динамиков – ей включили фонограмму.

Спиридонова, чувствуя себя обманутой, ушла со сцены со слезами на глазах. Она объяснила, что ее микрофон был включен, но фонограмма уже играла, и зрители осознали, что она не пела живьем. Все это произошло вопреки тому, что организаторам была передана только фонограмма без голоса, и артистка всегда выступает с живым звуком.

Лариса Рубальская пока не комментировала этот инцидент. В то время как сама Спиридонова выразила свое разочарование, отметив, что она готовилась петь живьем и была готова доставить радость зрителям.

«Спасибо тем людям, которые были за кулисами, поддержали меня и не дали биться головой об стену. У нас много профессионалов в нашей сфере, и это дает надежду на то, что все будет хорошо», – прокомментировала случившееся исполнительница.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим прокомментировала слухи о приостановке концертной деятельности и выступлениях под фонограмму.