В российском городе неожиданно перенесли концерт стендап-комика Сергея Орлова
© Кадр из видео на YouTube-канале «ВПИСКА»
Концерт стендап-комика Сергея Орлова, запланированный в Челябинске на 4 июня, перенесли на неопределенную дату. Соответствующая информация появилась на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Стендап Сергея Орлова „Переходный возраст“, запланированный на 4 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — сказано в сообщении.
Причина переноса выступления в настоящий момент не раскрывается. Представители Орлова также пока не комментировали перенос мероприятия.
Ранее сообщалось, что группа «Би-2» отменила свое выступление на фестивале FAMILY ROCK FES в Казахстане. Участники коллектива не назвали причину отмены выступления.
Также певец Стас Михайлов не подтвердил слухи об отмене концерта в Санкт-Петербурге 20 июня.