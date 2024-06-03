В российском городе неожиданно перенесли концерт стендап-комика Сергея Орлова

Концерт стендап-комика Сергея Орлова, запланированный в Челябинске на 4 июня, перенесли на неопределенную дату. Соответствующая информация появилась на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Стендап Сергея Орлова „Переходный возраст“, запланированный на 4 июня, переносится. Новая дата будет объявлена позже», — сказано в сообщении.

Причина переноса выступления в настоящий момент не раскрывается. Представители Орлова также пока не комментировали перенос мероприятия.

Ранее сообщалось, что группа «Би-2» отменила свое выступление на фестивале FAMILY ROCK FES в Казахстане. Участники коллектива не назвали причину отмены выступления.

Также певец Стас Михайлов не подтвердил слухи об отмене концерта в Санкт-Петербурге 20 июня.