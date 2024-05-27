«Это все неправда!»: Стас Михайлов вышел на связь после слухов об отмене его концерта в Санкт-Петербурге

Певец Стас Михайлов отреагировал на появившиеся в Сети слухи об отмене его юбилейного концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 20 июня. В беседе с NEWS.ru исполнитель хита «Все для тебя» заявил, что запланированное выступление состоится.

Стас Михайлов отметил, что концерт в Санкт-Петербурге входит в его грандиозный тур, который пройдет в 2024 году. Артист подчеркнул, что исполнит около 30 своих лучших песен.

«Несмотря на многие публикации в соцсетях, что концерта не будет, это все неправда! Я еду к вам! Поскольку это юбилейный тур и юбилейный концерт, я хочу, чтобы он был не менее эмоциональным, чем в Москве», — заявил Стас Михайлов.

По словам певца, Санкт-Петербург не случайно попал в список городов его гастрольного тура.

«Санкт-Петербург — это один из первых городов, который встретил меня и открыл как артиста. Я за это вам очень признателен и благодарен! Я еду к вам со всей своей дружной командой! Будем петь и дарить друг другу эмоции!» — заключил артист.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов сократил количество гастролей ради семьи.