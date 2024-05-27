Группа «Би-2» отменила свое выступление на фестивале в Казахстане. Об этом артисты сообщили в официальном Telegram-канале.

«Би-2» планировали выступить на FAMILY ROCK FES в Алматы (Казахстан). Рок-фестиваль состоится в конце августа. На нем были также заявлены Диана Арбенина, группы «Сплин» и «Мумий Тролль». Музыканты не назвали причину отмены выступления.

«Благодарим организаторов за все приложенные усилия. Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность», — сказано в сообщении.

Некоторые фанаты группы посчитали, что музыканты таким образом перестраховались, чтобы не рисковать.

«Жаль, что страх пересилил здравый смысл. Кто же напевает группе куда ехать, а куда нет?!» — написал один из поклонников.

Ранее мы писали о том, что участники группы «Би-2» стали гражданами Молдавии. Президент республики Майя Санду 27 мая подписала указ, в котором удовлетворила запрос российских музыкантов.