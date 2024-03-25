В российском городе не стали отменять концерт «Пикника» после ЧП в «Крокусе»

Концерт рок-группы «Пикник», запланированный на 27 марта в Санкт-Петербурге, состоится. Информация об этом появилась в паблике «ВКонтакте» концертного зала «Октябрьский», где должно пройти выступление.

Уточняется, что «Пикник» выступит перед жителями Северной столицы с той же программой «Новое измерение», что и в Красногорске. Все билеты на предстоящий концерт музыкантов к настоящему времени распроданы.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные боевики и начали расстреливать зрителей. Вдобавок злоумышленники устроили в здании пожар.

По последним данным, в результате трагедии пострадало свыше 180 человек.

Ранее мы писали, что певец Дима Билан посетил мемориал у «Крокус Сити Холла» и почтил память погибших в теракте.

Также сообщалось, что созданная незадолго до теракта в «Крокус Сити Холле» песня «Пикника» стала пророческой.