«Ничего не бойся»: песня группы «Пикник» стала пророческой для «Крокуса»

Созданная незадолго до теракта в «Крокусе» песня «Пикника» стала пророческой. На это обратили внимание поклонники, а о другой песне написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсетях. Об этом пишет «Царьград».

За две недели до трагедии у коллектива вышел трек со строками, которые сейчас кажутся фанатам пророческими. Они считают, что артисты могли что-то почувствовать.

«Ничего, ничего не бойся. Ни огня, ни звенящую тень. Утром кровью своей умойся, и встряхни расцветающий день», – говорится в тексте.

А Дмитрий Медведев прикрепил одну из песен «Пикника» к своей записи в соцсетях. Заместитель председателя Совета безопасности России писал об организаторах теракта в «Крокус Сити Холле» и самой трагедии.

«За спиной остался город из стекла и камней, фантастических узоров бесконечных огней. И, наверное, скоро мы вернемся назад. Посмотри на меня еще раз, посмотри мне в глаза…» – говорится в тексте.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько мужчин ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате трагедии пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования в связи с этими событиями от лица коллектива. Он выпустил видеообращение в соцсетях.