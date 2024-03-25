Певец Дима Билан посетил мемориал у «Крокуса» и почтил память погибших в теракте. Артист рассказал об этом в соцсети.

Дима Билан приехал к мемориалу в 5:30 утра. По словам певца, он специально выбрал это время, чтобы избежать камер и вопросов от СМИ.

Артист поделился воспоминаниями, связанными с «Крокусом». На протяжении многих лет Дима выступал с особым трепетом на этой площадке, однако теперь все изменилось. Вместо прежней радости он чувствует «щемящую рану на сердце».

«Сегодня я приехал сюда с противоположным чувством. Невыносимо на это смотреть. Больно это чувствовать. Родные стены, которые дарили нам счастье, сегодня — отражение всеобщей боли», — высказался Билан.

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид перевел миллион рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Подробности смотрите в этой новости.

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