passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 февраля 2024, 12:11
1 мин.

В России снимут биографический фильм про умершего политика Владимира Жириновского

В России снимут биографический фильм про умершего политика Владимира Жириновского

© freepik

В России снимут биографический фильм про умершего политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал Новости кинопроизводства.

По информации источника, в России снимут полнометражный байопик про умершего политика. Известно, что проект получил название «Жириновский. Взлет». Режиссером кинокартины стал Александр Баранов. Он известен по работам над фильмами «Игла», «Елки-2», «Екатерина».

На данный момент семья Владимира Жириновского никак не комментировала новость о съемках фильма.

Ранее режиссер Тарлан Расулов усомнился, что фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина захочется пересматривать. Своим мнением о новинке кино член Гильдии кинорежиссеров Азербайджана поделился с изданием «Страсти». Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что продюсер Дарья Новицкая озвучила гонорар Никиты Кологривого за съемки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».