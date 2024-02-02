В России снимут биографический фильм про умершего политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал Новости кинопроизводства.

По информации источника, в России снимут полнометражный байопик про умершего политика. Известно, что проект получил название «Жириновский. Взлет». Режиссером кинокартины стал Александр Баранов. Он известен по работам над фильмами «Игла», «Елки-2», «Екатерина».

На данный момент семья Владимира Жириновского никак не комментировала новость о съемках фильма.

Ранее режиссер Тарлан Расулов усомнился, что фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина захочется пересматривать. Своим мнением о новинке кино член Гильдии кинорежиссеров Азербайджана поделился с изданием «Страсти». Подробности смотрите в этой статье.

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