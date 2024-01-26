Азербайджанский режиссер отреагировал на новую версию «Мастера и Маргариты»

Режиссер Тарлан Расулов усомнился, что фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина захочется пересматривать. Своим мнением о новинке кино член Гильдии кинорежиссеров Азербайджана поделился с изданием «Страсти».

По мнению режиссера, фильм Михаила «отличается повышенным вниманием» к спецэффектам. Из-за этого его смысловой пласт проигрывает задумке романа. Более того, он отметил, что для фильма Локшина характерно отступление от произведения Михаила Булгакова и упрощенная трактовка образов.

«Это булгаковский киноаттракцион на экране. Из-за повышенного внимания к внешнему, неминуемо страдает изнаночная сторона повествования, а именно полутона, подтексты, духовная составляющая произведения. Броский, яркий, но упрощенный в трактовке образов. Киноверсия не нанесет урон бессмертному роману, но сама вряд ли станет фильмом, который захочется пересматривать. Это досуговый фильм, который имеет все шансы сделать хорошую кассу», — высказался режиссер.

При этом Тарлан убежден, что фильм 2024 года — «добротное приключенческое кино» для широкой аудитории. Также эксперт отметил, что режиссеры будут еще не раз обращаться к итоговому произведению Булгакова.

«Чем больше хороших и разных экранизаций классики будет выходить на экраны, тем больше людей обратятся к чтению», — резюмировал Тарлан.

Полное расследование издания «Страсти» о новой версии «Мастера и Маргариты» читайте здесь.