«Перешел в ранг популярных артистов»: назван гонорар Кологривого за «Слово пацана»
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В конце 2023 года карьера Никиты Кологривого вышла на новый уровень. После премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» к актеру пришел оглушительный успех. Тогда Никиту стали приглашать на различные интервью, во время которых он гневно высказался в адрес коллег. Из-за едких комментариев имя артиста постоянно появляется в новостных заголовках. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» продюсер Дарья Новицкая рассказала, как подобное поведение может отразиться на имидже Никиты.
«Некоторых привлекает прямолинейность и открытость актера, они поддерживают Никиту и пишут ему ободряющие комментарии. Но у медали всегда две стороны, и часть фанатов отвернулась от Кологривого. Людям не понравилось, что он взял на себя роль морализатора и народного обличителя. Они считают, что актер поддался звездной болезни и готов поддерживать интерес аудитории с помощью хайпа», — высказалась эксперт.
Дарья Новицкая
Продюсер
Продюсер отметила, что поведение Никиты начало сказываться на его репутации. В качестве примера Дарья привела режиссера Стаса Иванова, который «отказался с ним работать из-за его токсичности».
«Он считает, что Кологривый нажил немало врагов в киноиндустрии и ему стоит следить за словами. Многие коллеги уже сейчас не хотят с ним работать из-за страха быть осмеянными. И скоро режиссерам придется уступать, ведь они не смогут вытягивать фильмы за счет одного Кологривого», — заявила Дарья.
Дарья Новицкая
Продюсер
Особенное возмущение публики вызвали слова Никиты о том, что актеры не должны получать миллионы, ведь есть профессии, которые больше достойны подобных заработков. Например, он считает несправедливым, что спасатели получают всего 45 тысяч рублей. Людям стало интересно, а сколько в таком случае зарабатывает сам Никита.
«На удивление, на проект «Слово пацана» был выделен не особо масштабный бюджет — около 1 млн долларов. По сравнению с другими картинами, это небольшая сумма. Однако критики говорят, что знаменитые актеры получили за работу не меньше 1 млн рублей, а Никита уже перешел в ранг популярных артистов. Даже если его заработок был меньше, это все равно не 45 тысяч», — предположила продюсер.
Дарья Новицкая
Продюсер
Вопрос о том, как высказывания актера скажутся на его карьере, остается открытым. Ситуация продолжает развиваться, и нам остается наблюдать, как на поведение Кологривого отреагирует киноиндустрия. Сам же Никита уверен в себе и считает, что может «порвать» всех даже в Голливуде.
«Несмотря на свою далеко не модельную внешность, он смог взобраться на недосягаемую волну популярности. Превратив недостатки в достоинства, он доказал, что благодаря харизме и мастерству можно пробиться в жестком мире шоу-бизнеса», — резюмировала Дарья.
Дарья Новицкая
Продюсер