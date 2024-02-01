«Перешел в ранг популярных артистов»: назван гонорар Кологривого за «Слово пацана»

«На удивление, на проект «Слово пацана» был выделен не особо масштабный бюджет — около 1 млн долларов. По сравнению с другими картинами, это небольшая сумма. Однако критики говорят, что знаменитые актеры получили за работу не меньше 1 млн рублей, а Никита уже перешел в ранг популярных артистов. Даже если его заработок был меньше, это все равно не 45 тысяч», — предположила продюсер.