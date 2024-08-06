«В России любят больше, чем на Западе»: Волочкова отреагировала на возвращение Пугачевой
© Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова призвала Аллу Пугачеву вернуться в Россию. Знаменитость обратилась к певице в личном блоге.
В августе 2024 года в СМИ появилась новость о возвращении Пугачевой в РФ. Предположительно, артистка должна приехать в конце лета, чтобы договориться о сольном концерте. Волочкова восторженно отреагировала на сообщения прессы, опубликовав архивный снимок с певицей. По ее мнению, Пугачевой в России будет лучше, чем на Западе.
«Алла Борисовна, возвращайтесь! На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — высказалась балерина.
Пока Пугачева не отреагировала на обращение Волочковой.
Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева зарабатывает на частных концертах. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что худрук Театра Российской армии Александр Лазарев-младший высказался об увольнении 67 актеров.