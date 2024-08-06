«В России любят больше, чем на Западе»: Волочкова отреагировала на возвращение Пугачевой

«Алла Борисовна, возвращайтесь! На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — высказалась балерина.

Пока Пугачева не отреагировала на обращение Волочковой.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева зарабатывает на частных концертах. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что худрук Театра Российской армии Александр Лазарев-младший высказался об увольнении 67 актеров.