НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 августа 2024, 09:40
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«В России любят больше, чем на Западе»: Волочкова отреагировала на возвращение Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова призвала певицу Аллу Пугачеву вернуться в Россию.
«В России любят больше, чем на Западе»: Волочкова отреагировала на возвращение Пугачевой

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова призвала Аллу Пугачеву вернуться в Россию. Знаменитость обратилась к певице в личном блоге.

В августе 2024 года в СМИ появилась новость о возвращении Пугачевой в РФ. Предположительно, артистка должна приехать в конце лета, чтобы договориться о сольном концерте. Волочкова восторженно отреагировала на сообщения прессы, опубликовав архивный снимок с певицей. По ее мнению, Пугачевой в России будет лучше, чем на Западе.

«В России любят больше, чем на Западе»: Волочкова отреагировала на возвращение Пугачевой

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Алла Борисовна, возвращайтесь! На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — высказалась балерина.

Пока Пугачева не отреагировала на обращение Волочковой.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева зарабатывает на частных концертах. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что худрук Театра Российской армии Александр Лазарев-младший высказался об увольнении 67 актеров.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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