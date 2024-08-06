Худрук Театра Российской армии Лазарев-младший высказался об увольнении 67 актеров

Худрук Театра Российской армии Александр Лазарев-младший высказался об увольнении 67 актеров. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

После смены руководства театра стало известно об уходе 67 сотрудников. Одна из актрис заявила, что считает увольнение незаконным. В беседе с журналистами Лазарев-младший пояснил: никаких увольнений не было, произошло непродление годового контракта.

«Люди заключили договор на год и не подумали о том, что его нужно продлить, поэтому давайте эту тему закроем», — лаконично высказался Александр.

Также худрук Театра Российской армии добавил, что на место старых сотрудников взял 10 молодых актеров из столичных институтов.

Ранее актер Александр Лазарев-младший назвал приглашение Ольги Бузовой во МХАТ провокацией. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Алла Пугачева хочет дать сольный концерт в России до конца года.