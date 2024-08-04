«За деньги — поет!»: выяснилось, на чем сейчас зарабатывает уехавшая из России Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева не выходила на сцену уже пять лет. Крайний раз артистка выступала в Москве и Минске в честь своего 70-летия, а затем объявила о паузе в карьере. Недавно в разговоре с журналистами в Юрмале знаменитость заявила, что не поет, поскольку сейчас не время для выступлений. Однако, как утверждают источники, Алла Пугачева все же не оставила сцену и дает частные концерты за границей, сообщает Kp.ru со ссылкой на одного из продюсеров.

По словам собеседника издания, в России певицу «никто не заказывает», и она выступает за рубежом. Уточняется, что Алла Пугачева зарабатывает на частных концертах.

«Ее приглашают выступать по местам ее заграничного пребывания — так выходит дешевле для заказчиков. За деньги — поет! Говорят, что Пугачева пела за минувшие полтора года и в Израиле, и на Кипре, и в Прибалтике — зарабатывала на частных закрытых мероприятиях», — заявил продюсер.

Как отмечает источник, артистка «соглашается чаще петь там, где находится», поскольку не любит частые перелеты, что также является плюсом для заказчика — «не приходится тратиться на частный самолет и гонорар ниже».

Продюсер также подчеркнул, что на частных концертах Аллы Пугачевой запрещена фото- и видеосъемка для соцсетей. Именно поэтому о подобных выступлениях знаменитости ничего не известно.

Также сообщается, что, по слухам, в июле певица выступила на семейном празднике бизнесмена из Риги за 200 тысяч евро (около 18,5 млн рублей). Причем, по информации издания, стандартный гонорар Аллы Пугачевой за последние семь лет не изменился и составляет 350 тысяч евро (32,4 млн рублей).

Напомним, в 2022 году артистка покинула Россию. В настоящее время Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), и детьми живет на две страны — Израиль и Кипр.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева планирует вернуться в Москву до конца лета.

*признан иноагентом на территории РФ