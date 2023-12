В предвкушении Нового года: Оксана Самойлова станцевала в колпаке Деда Мороза

Блогерша Оксана Самойлова решила поделиться с подписчиками новогодним настроением. Девушка станцевала перед камерой в мини-шортах и выложила забавный видеоролик в свой Telegram-канал.

Помимо красной пижамы, на супруге Джигана красовался новогодний колпак. В таком наряде Оксана станцевала под пенсю I Just Called to Say I Love You.

Под видео девушка оставила поклонникам короткое послание: «I love you». Подписчики остались в восторге от танца Самойловой.

При этом совсем недавно блогерша откровенно заговорила про брак с рэпером Джиганом. Как утверждает Оксана, за 11 лет совместной жизни они не раз были на грани развода. Однако девушка убеждена, что именно кризис помог укрепить их отношения.

Ранее мы писали, что Никита Кологривый раскритиковал профессию артиста. Звезда сериала «Слово пацана» убежден, что гонорары звезд должны быть намного скромнее.