«Не должны столько бабок получать»: Никита Кологривый раскритиковал профессию артиста

Молодой актер Никита Кологривый запомнился российским зрителям по фильму «По щучьему велению» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» о криминальных группировках Казани в 80-х. В недавнем интервью блогеру Эльдару Джарахову он заявил, что профессию артиста сильно превозносят.

Кологривый сравнил артистов со спасателями и хирургами, у которых гораздо меньшие зарплаты. По его мнению, это несправедливо, и актерскую профессию сильно превозносят.

Актер привел в пример своего друга из Новосибирска, который работает спасателем и помогает людям, рискуя своей жизнью. При этом он получает 45 тысяч рублей, когда артисты могут заработать около 1 млн рублей за один корпоратив, а их главной проблемой становится забота о своем внешнем виде.

«Не должны столько бабок получать артисты за то, что спели песню. Это легко спеть песню, когда ты умеешь петь. Легко написать песню даже про разбитую любовь, когда ты сидишь на Бали», — сказал Никита.

Ранее актер Никита Кологривый сообщил о расставании с супругой из-за своего напряженного графика. Подробности читайте в этом материале.