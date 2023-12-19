«Если обоим это нужно»: Самойлова рассказала о кризисе в отношениях с Джиганом

Популярная модель и блогер Оксана Самойлова высказалась на тему брака с рэпером Джиганом. Соответствующее признание звезды прозвучало в эфире YouTube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А».

На днях супруги отпраздновали 11 лет совместной жизни. За столь внушительный временной период пара несколько раз была на грани развода, а в ходе одной из публичных ссор в 2020 году Самойлова и вовсе обвиняла избранника в предательстве. Тем не менее модели и музыканту все-таки удалось сохранить свой союз.

Спустя время знаменитость с благодарностью вспоминает непростые этапы в отношениях с мужем. По мнению артистки, именно кризис помог сделать ее брак с Джиганом гораздо лучше и крепче.

«Если вы преодолеваете серьезные кризисы, это вас сближает. Естественно, если обоим это нужно», — заявила Самойлова.

Напомним, Оксана Самойлова родила четверых детей от Джигана. Так, в настоящий момент супруги воспитывают 11-летнюю Ариелу, восьмилетнюю Лею, шестилетнюю Майю и трехлетнего Давида.

Ранее Оксана Самойлова пожаловалась на мошенников, которые копируют ее голос.