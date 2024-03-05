В поселке Левашово закупили билеты на концерт Орбакайте ради «положительных эмоций»

В питерском поселке Левашово закупили билеты на концерт Кристины Орбакайте ради «положительных эмоций». Об этом сообщает «Абзац».

Администрация поселка Левашово рассказала, как приобрела билеты на выступление за бюджетные деньги. Как выяснилось, местные жители захотели посетить концерт Кристины в честь 8 Марта. Узнав о пожеланиях, администрация решила поздравить жителей поселка с праздником и подарить им «положительные эмоции».

«Местная администрация выделила средства для приобретения билетов для жителей, чтобы поздравить их с праздником, дать возможность им стать зрителями праздничного шоу и получить массу положительных эмоций», — сообщили представители местного самоуправления.

Помимо Левашово, билеты на концерт Кристины приобрел поселок Усть-Ижора.

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