19-летняя крестница Аллы Пугачевой бросила МГИМО и переехала жить в Швейцарию. Алина Галкина рассказала о переменах в соцсети.

19-летняя Алина месяц назад покинула территорию РФ и эмигрировала в Швейцарию. Там она поступила в университет в Женеве. Что стало причиной для переезда — девушка не уточнила.

В личном блоге крестница Пугачевой показала видео, на котором она плачет. По словам Алины, ей было трудно расстаться с семьей.

«Самое сложное — прощаться с родными», — высказалась девушка.

Напомним, что в России она была студенткой МГИМО.

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