Кристина Орбакайте попала в неловкую ситуацию на концерте в Петербурге, который пытались отменить

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте прилетела в Россию и дала большой сольный концерт в Санкт-Петербурге, несмотря на требования общественников отменить мероприятие. Во время выступления в БКЗ «Октябрьский» с артисткой произошел конфуз – она упала на сцене, но попыталась красивой выйти из ситуации.

Исполняя песню, дочь Аллы Пугачевой наступила на подол собственного платья и упала лицом вниз перед многочисленными зрителями. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Исполнительница хита «Губки бантиком» не растерялась и лежа на полу перевернулась на спину в ожидании, когда танцоры помогут ей подняться. После инцидента Орбакайте продолжила выступление.

Ранее гастроли певицы отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске. При этом она получила часть гонорара за несостоявшиеся концерты.

27 февраля стало известно, что исполнительница прилетела в Россию и должна выступать в петербургском концертном зале «Октябрьский», который вмещает 3727 человек. Билеты на ее концерт стоили от 1,5 до 8 тысяч рублей.

При этом дочь уехавшей из России Аллы Пугачевой выделила 50 билетов семьям военнослужащих. Места не самые лучшие.

Также стало известно, что администрация одного из поселков в Санкт-Петербурге потратила почти миллион рублей, выделенных из бюджета, чтобы приобрести 300 билетов на сольный концерт Орбакайте.