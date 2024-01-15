В популярной у россиян стране отменили концерт Лободы

В Таиланде не будут проводить концерт уехавшей из России певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает издание «Абзац».

Уточняется, что выступление артистки должно было состояться 25 января на Пхукете. Исполнительница собиралась выступить в одном из ресторанов острова.

Точная причина отмены шоу Лободы в настоящий момент неизвестна.

Известно, что после начала СВО Светлана Лобода публично поддержала Украину и покинула территорию России, переехав в Литву. После отъезда из страны певица пыталась продолжить карьеру, выступая с песнями на украинском языке, однако эта попытка не увенчалась успехом. Тем не менее недавно Светлана объявила, что вновь будет петь на русском языке.

Также сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин похвалил Светлану Лободу после выхода ее песни на русском языке.