«Украинские песни вообще не понимают»: Светлана Лобода заявила, что не откажется от русского языка

В 2022 году Светлана Лобода уехала из России и с тех пор старается вернуть хотя бы часть былых доходов. Сначала она пыталась продолжить карьеру, выступая с песнями на украинском языке, однако так и не смогла найти своего слушателя. Теперь же Светлана вновь запела по-русски.

«Большая часть Украины говорит на русском языке. Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая», - приводит слова Лободы Kp.ru.

Артистка не стала скрывать, что с русскоязычными песнями больше возможностей заработать. Светлана пояснила, что всегда говорит на родном украинском, но большая часть ее концертов проходит перед русскоязычными зрителями, поэтому просто нет смысла петь им украинские песни.

«В мире, где я выступаю, все говорят и понимают на русском языке. Украинские песни вообще не понимают. Это всего лишь локальная история для украинского рынка», - попыталась оправдаться Лобода.

Несмотря на данное ранее обещание никогда не петь на русском языке, 8 декабря Светлана Лобода выпустила песню «Метелица». Многие начали критиковать знаменитость, однако музыкальный продюсер Иосиф Пригожин похвалил ее за выбор русского языка. Он заявил, что не будет критиковать артистку и подчеркнул, что песня ему понравилась.