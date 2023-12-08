Иосиф Пригожин похвалил Светлану Лободу после выхода ее песни на русском языке, об этом сообщает News.ru.

8 декабря украинская певица Светлана Лобода выпустила песню «Метелица» на русском языке. Многие начали критиковать знаменитость, однако музыкальный продюсер Иосиф Пригожин похвалил ее за выбор русского языка.

«Русский язык — богатый, и не петь на русском языке — быть человеком недалеким, бедным и скупым. Русский язык удивительный по многим параметрам. Я за то, что Лобода поет на русском языке, критиковать ее не буду, она молодец, что поет на русском», — рассказал он.

Пригожин добавил, что ему понравилась новая песня Светланы, он назвал ее «сильной». Продюсер подчеркнул, что рядом с любым исполнителем должен быть хороший менеджер, способный в нужный момент подсказать вектор развития творчества певца.

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