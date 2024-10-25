В Подмосковье возбудили дело о грабеже после конфликта с участием Гуфа. Об этом сообщает РИА Новости.

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело о грабеже по статье 161 УК РФ в отношении неустановленного круга лица после конфликта с участием рэпера Гуфа. Как утверждает источник, музыкант был допрошен.

«Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) в отношении неустановленного круга лиц. Рэпер был допрошен», — сообщает РИА Новости.

Примечательно, что адвокат рэпера Сергей Жорин отказался комментировать эту информацию, сославшись на публичные извинения Гуфа.

«С ним проводятся следственные действия, он уже принес публичные извинения всем участникам конфликта», — заявил адвокат.

В отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве.

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