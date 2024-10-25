Рэперу Гуфу предложили выступить в госпиталях перед бойцами СВО после дебоша. Такое предложение поступило от директора правозащитного центра «Сорок Сороков». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По мнению активистов, общение с бойцами СВО поможет рэперу встать на путь исправления и пересмотреть отношение к вредным привычкам. Также они считают, что после дебоша видео с извинениями будет недостаточно, а поездка в госпитали докажет его раскаяние.

На данный момент представители Гуфа не комментировали предложение активистов.

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