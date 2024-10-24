Моральный вред и лечение: Авраам Руссо подаст иск на 5 млн рублей к фигуранту дела о его похищении

Певец Авраам Руссо планирует обратиться в суд за моральной компенсацией. Ответчиком по его иску выступит Владимир Шестопалов, который является фигурантом дела о похищении исполнителя, передает РИА Новости.

Об этом журналистам рассказал адвокат певца Андрей Алешкин. По его словам, в планах потребовать у ответчика сумму в размере 5 миллионов рублей. Однако эта цифра не окончательная, она может вырасти к моменту подачи иска.

Дело в том, что сумму необходимо будет согласовать. Она будет состоять из двух частей. Первая — компенсация морального вреда, а вторая — затраты на лечение, упущенная выгода за концерты и работа юристов.

Шестопалов, фигурант дела о похищении Руссо, сейчас на свободе. Его отпустили из-под стражи в минувший четверг.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что выступление с Кристиной Орбакайте скажется на карьере Руссо. Он, по словам шоумена, подставит свое имя.