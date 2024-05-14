Учителя госпитализировали после ложного обвинения в убийстве ребенка в школе

В Санкт-Петербурге учителя госпитализировали после ложного обвинения в убийстве ребенка. Неизвестный позвонил правоохранителям и рассказал, что педагог якобы задушила ученика. Подробности сообщает издание 78.ru.

По данным источника, все произошло в школе-интернате, которая располагается на улице Старцева. Женщина работает в учреждении уже четыре года и никогда не была замешана в скандалах. Она хорошо общалась с коллегами, родителями и детьми.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром стало известно об инциденте в школе. Оказалось, что кто-то позвонил полицейским и сообщил, что учительница взяла провод от зарядки мобильного телефона и удушила им ребенка. Отмечается, что звонил человек с мужским голосом. На место случившегося приехали стражи правопорядка, но ничего не обнаружили. Информация об убийстве не подтвердилась. Женщину допросили, и ей стало плохо. Педагогу понадобилась помощь врачей.

СМИ пишут, что это мог быть пранк (розыгрыш, шутка с целью одурачить кого-либо, – прим. ред.). На данный момент ведется поиск звонившего.

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти дома у пропавшего мужчины нашли зарезанного человека.