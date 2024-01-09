В петербургском клубе MOD оправдались после раздевания солиста «Щенков» на сцене

Организаторы концерта группы «Щенки» в петербургском клубе MOD заявили, что перформанс солиста Максима Моисеева (Тесли), вышедшего на сцену в одном носке на интимном месте, стал для них полной неожиданностью.

«Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Ну и, конечно же, клуб не поощряет такое поведение», — заявил арт-директор MOD в беседе с Газетой.Ru.

Накануне в Сети появились кадры с концерта группы «Щенки» в Петербурге. На них видно, как солист стоит на сцене в одном носке. В какой-то момент единственный предмет гардероба падает с причинного места, что совершенно не смутило музыканта.

На появление Моисеева в обнаженном виде обратили внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и общественный деятель Виталий Бородин, который попросил проверить артиста на возможную пропаганду нетрадиционных семейных ценностей.

Ранее мы писали, что вечером 8 декабря музыканта задержали в аэропорту Пулково. Моисеев купил билет до Екатеринбурга, а уже оттуда планировал вылететь в Казахстан.

Также сообщалось, что Екатерина Мизулина заинтересовалась «подражателем» рэперу Vacio и напомнила, что пришедший на «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой в одном носке на интимном месте артист получил повестку в военкомат.